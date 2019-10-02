Şirketler en iyi adayları bulmak için teknolojiye yöneldi.



Telegraph'a göre, ABD şirketi HireVue tarafından geliştirilen yazılım, dili ve tonu analiz ediyor ve videodaki soruları yanıtlarken adayların yüz ifadelerini kaydediyor.

Bir dizi algoritma ile adayları değerlendiren yazılım, 25 bin farklı bilgiyi birleştiriyor.



Yazılım, bu değerlendirme için geçmişte yapılan başarılı iş görüşmelerindeki verileri kulanıyor.



Sözkonusu yazılımın, Hilton, Unilever, Urban Outfitters ve Vodafone dahil Dünya çapında 700 şirket tarafından benimsendi ve bugüne kadar İngiltere'de 100 binden fazla iş görüşmesinde görüşmede kullanıldığı belirtiliyor.

ABD'Lİ ŞİRKETİN İDDİASI: İSABET ORANI YÜZDE 90



HireVue firması, yazılım, iş alımlarda, eleman seçimlerinde kaliteyi yüzde 88 artırdığını, şirketteki pozisyonlara doğru eleman bulmada da yüzde 90 oranında daha isabetli seçim yaptığını iddia ediyor.

UZMANLARDAN UYARI



Ancak akademisyenler, yüz analizinin veya yapay zeka yazılımının, 'harika' olan yetenekli adayları ekarte edecek 'önyargılara' sahip olabileceği konusunda uyardı.

University College London'daki insan-bilgisayar etkileşimi profesörü Anna Cox, video çekimine alışkın insanların daha avantajlı olacağını düşünüyor.



Yazılımın, iş arayanları rahatsız edebileceğini düşünenler de var.

