İşletmelerin sosyal medya etkileşimleri son 3 yılda yüzde 61 düştü

Instagram etkileşim oranları 3 yılda tam yüzde 61 düştü



14 farklı sektörden, 2.100 markanın yaklaşık 37 milyon Instagram gönderisinin incelenmesiyle oluşturulan rapor, markaların sosyal medyadaki paylaşımlarının etkileşim oranlarının Instagram'da son üç yıldır düşüşte olduğunu ve bu oranın yüzde 61’e ulaştığını gösterdi. Facebook ve Twitter'da etkileşimlerin sabit seyrettiğini kaydeden rapor, Instagram etkileşim oranlarındaki düşüşün yalnızca 2022’de yüzde 30, son 3 yılda ise toplam yüzde 61 oranında olduğunu tespit etti.



Sosyal medya platformları arasındaki rekabetin her geçen yıl daha da yoğun bir biçimde görüldüğünü belirten Oğuz Veli Yavaş, “Bu rekabet, platformların öne çıkardığı içerik formatlarını ve bu öne çıkarma algoritmalarını değiştiriyor. Örneğin Instagram kurulduğu zamanlarda bir fotoğraf ve statik görüntü paylaşım aracıyken, bugün TikTok, YouTube, Snap gibi rakiplerini geride bırakabilmek için dikey videoları önceliklendiriyor. Bunun yanı sıra Instagram içerik üreticileri daha çok içerik üretmeye teşvik eden ödüllendirmeler yaparken, işletmelerin de mevcut müşterilerini koruyabilmeleri ve satışlarını artırmaları için reklam vermeye teşvik ediyor. Organik etkileşimlerin işletme özelinde düşmesinin en temel sebebi budur” dedi.



“Her marka Reel yayımlamalı”



Instagram'ın Reels isimli dikey video formatının platformda yeni bir çağ başlattığını belirten Dijital Pazarlama Eğitmeni Oğuz Veli Yavaş, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “TikTok'a kıyasla daha steril bir içerik deneyimi vaat eden Instagram Reels, platformun en ilgi çekici gönderi türü olarak başı çekiyor. Dikey videoların Z kuşağına mensup kullanıcılar için arama motoru işlevi gördüğünü, kullanıcıların bir şeyi nasıl yapacaklarını Reels veya TikTok gibi mecralar üzerinden aramayı alışkanlık edindiğini düşündüğümüzde, markalar için bu formatın potansiyeli çok yüksek görünüyor. Türkçeleştirdiğimiz raporda ‘Her marka Reel yayımlamalı' gibi, içgörülerden elde edilmiş trend önerilerine ulaşılabiliyor. Yine 2023 yılında Instagram’ın kendi yaptığı açıklamalar doğrultusunda tek bir içerik tipine bağlı kalınmaması gerektiğini, Carousel ve tek görsel içeriklerinin de içerik takvimine dahil edilmesi gerekiyor. İşletme, marka sahibi, girişimci ve dijital pazarlama profesyonellerinin kendi dillerinde daha rahat bilgi edinebilmeleri amacıyla Türkçeye çevirdiğimiz raporun tamamına internet sitemizden erişebiliyor.”



Markalar her hafta yaklaşık 4 tweet paylaşıyor



Rival IQ tarafından hazırlanan raporda, Twitter'daki markalı içeriklerin etkileşim oranlarının büyük ölçüde sabit kaldığını gösterse de, markaların tweet atma sıklığı tüm sektörlerde yaklaşık yüzde 20 azaldı. Medya sektöründeki şirketlerin ise ortalamadan 17 kat daha fazla tweet attığı görüldü. Twitter'ın son ayları oldukça çalkantılı geçirdiğini ifade eden Oğuz Veli Yavaş, “Elon Musk'ın satın alma teklifi, teklifin geri çekilmesi, hissedarlar arasında yaşanan gerilimler, Twitter'ın satın alınması ve büyük ölçekli işten çıkarmalar gibi birbirini izleyen pek çok olay, Twitter'ın sadık kullanıcı tabanında erimeye yol açtı. Öyle ki pek çok marka da bu tartışmaların yaşandığı süreçte Twitter reklamlarını durdurma kararı aldı. Tüm bunları değerlendirdiğimizde, özellikle yatırım getirisini düşünen işletmeleri Twitter özelinde paylaşım sıklığının azalması şaşırtıcı değil” ifadelerini kullandı.