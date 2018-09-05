Çin'in Sıçuan eyaletinde bulunan Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden yörünge altı konumlarına gönderilen roket, iki ticari şirket için mini uyduları uzaya çıkardı.



Daha önce belirlenen yörüngesine giren SQX-1Z, iki uyduyu test için konumlarına bırakırken, diğer bir uydu ise paraşütle dünyaya düşüşe geçecek.



Uzunluğu 9,5 metre olan ve 450 saniye uçabilen roketin maksimum hızı saniyede bin 600 metre olurken, roket 175 kilometre irtifaya çıkabiliyor.



Şaanşi eyaletinin Şian kentinde bir araştırma merkezi tarafından 2016’da kurulan şirketin sözcüsü Yao Bovın, SQX-1Z’nin mini uydu fırlatma hizmetleriyle müşterilerine hizmet vereceğini belirtti.



iSpace şirketi nisan ayında da Hyperbola-1S adında bir roketi daha uzaya göndermişti. Şirket gelecek yıl da bir roketi uzaya göndermeyi planlıyor. Çin’de ticari uydu sanayisi sektöründe 60’dan fazla şirket faaliyet gösteriyor.