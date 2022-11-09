İspanya'da sahte bilgi yayan Twitter kullanıcısına 15 ay hapis cezası

İspanya’da, Twitter kullanıcısı J.J.M., savunmasız grupları karalamak amacıyla yalan haber (sahte haber) yayınlamak ve yaymaktan beş yıl meslekten men cezasının yanı sıra 15 ay hapis ve bin 620 euro (30 bin 309 TL) para cezasına çarptırıldı.

İspanya'da sahte bilgi yayan Twitter kullanıcısına 15 ay hapis cezası

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J.J.M, paylaştığı videoda bir kadına saldırdığı görülen bir adamın Faslı bir tecavüzcü olduğunu iddia ettikten sonra, ’da "sahte haber" yayınladığı için hapis cezası alan ilk kişi oldu.

Bununla birlikte, Twitter kullanıcısı 15 aylık hapis cezasını kabul etti.Barselona Yüksek Mahkemesi şimdi cezanın ertelenip ertelenmeyeceğine veya adamı hapse gönderip göndermeyeceğine karar verecek. 

J.J.M ayrıca bin 620 euro (30 bin 309 TL) para cezasına çarptırıldı, “internette sahte profiller oluşturması” yasaklandı ve eşitlik ve insan hakları konusunda eğitim almasına karar verildi.

İspanya'da sahte bilgi yayan Twitter kullanıcısına 15 ay hapis cezası - 1

VİDEONUN TECAVÜZLE İLGİSİ YOK

Dava, 2019 yılında Barselona'nın kuzeyindeki bir sahil kasabası olan Canet de Mar'da bir kadının tecavüzüne uğramasıyla başladı. Olaydan sonra sanık, bir erkeğin bir kadını saçlarından tutarak yere sürüklemeden önce tekmelediği ve yumrukladığı bir videoyu yayınladı.

Adamın Canet de Mar'da devlet yardımı alan bir Faslı olduğunu ve bölgedeki daha fazla cinsel saldırıdan “bir grup Faslının” sorumlu olduğunu iddia etti. Videonun tecavüzle ilgisi yoktu ve aslında Çin'de çekilmişti.

Ancak polis, Canet de Mar'da reşit olmayan iki Kuzey Afrikalı göçmeni tecavüzden tutukladı. Polis, bir gencin kadına tecavüz ettiğini, diğerinin ise saldırıyı kaydettiğini söyledi.

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