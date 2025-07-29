İspanya'dan Apple'a soruşturma şoku

İspanya'nın antitröst düzenleme kurumu, Apple'ın uygulama mağazasında satılan mobil uygulamaların geliştiricilerine eşit olmayan ticari koşullar dayattığı iddiasıyla, şirketin olası rekabet karşıtı davranışlarına yönelik soruşturmasını genişlettiğini açıkladı.



CNMC tarafından yürütülen genişletilmiş soruşturma, teknoloji devinin App Store'da uygulamalarını dağıtmak isteyen geliştiricilerin uyması gereken bir fiyatlandırma programı oluşturup oluşturmadığını ve bu programın şirketler arasındaki rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığını inceleyecek.



Apple yaptığı açıklamada, App Store'un “kullanıcılar için güvenli ve güvenilir bir deneyim, İspanya ve dünyanın dört bir yanındaki geliştiriciler için ise harika bir iş fırsatı” olarak tasarlandığını ve “endişelerimizin tam olarak anlaşılmasını sağlamak” için CNMC ile işbirliğine devam edeceğini belirtti.



Şirket, CNMC'nin bir yıl önce soruşturmayı başlatmasından bu yana iddiaları reddediyor.