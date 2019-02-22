İsrail'in Beresheet isimli ilk insansız uzay aracını taşıyan Falcon 9 roketi, ABD'nin Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Ay'a gönderildi.
Görev başarılı olursa israil, Rusya, Çin ve ABD'nin ardından Ay'a araç gönderen dördüncü ülke olacak.
Fırlatma anını İsrail Başbakanı Benyamin Netahyahu da büyük bir heyecanla izledi.
Aracın yolculuğunun 11 Mart'ta bitmesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse, özel sektör destekli bir araç ilk kez Ay'a inerek tarihe geçmiş olacak.
İsrailli Spaceil şirketinin projesi olan 600 kiloluk araç, Ay’a gönderilmiş en hafif ve küçük uzay aracı olma özelliğini de taşıyor.
Adını İbranicede "Tevrat'ın birinci kitabı"ndan alan Beresheet, öncelikle yüzeye İsrail bayrağı dikecek, ardından Ay'ın manyetik alanı üzerinde araştırmalar yapacak.
Araçta, İbranice şarkılar, İsrail bağımsızlık bildirgesi, İsrail ulusal marşını içeren bir disk de bulunuyor.