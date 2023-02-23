İsrail'in ilk teleskobunu NASA fırlatacak

Teleskopun, bilim adamlarının evrendeki nötron yıldız birleşmeleri gibi geçici olayları tespit etme ve analiz etme becerilerinde devrim yaratması beklendiği kaydedildi. Açıklamada, ULTRASAT'ın eşi benzeri görülmemiş 204 kare derecelik görüş alanının, dünyadaki gözlemevlerine kıyasla bilim adamlarının geçiş kaynaklarını tespit etmek için kullandıkları ekstragalaktik hacimde 100 katlık bir sıçramayı temsil ettiği vurgulandı.



ULTRASAT'ın, dünyadan ölçülemeyen ultraviyole ışığı ölçeceği ve bilim camiasına geçici olaylar hakkında gerçek zamanlı uyarılar sağlayacağı belirtildi. Açıklamada, görevin başarıyla sonuçlanmasının, küçük uydular kullanarak uzay aracı ve alet başına yaklaşık 90 milyon dolarlık nispeten makul bir maliyetle bilimsel atılımlar gerçekleştirilebileceğini kanıtlayacağı kaydedildi.



Açıklamada, ULTRASAT'ın İsrail'in gelecekteki uzay girişimlerinin önünü açacağı aktarıldı.