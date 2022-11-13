İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin dezenformatif paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haberlere ilişkin soruşturma başlatıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 6 kişinin öldüğü 53 kişinin de hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haberlere yönelik paylaşımlara soruşturma başlattı.

İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ BOMBALI SALDIRI

İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı.



Saldırı saat 16.20 sıralarında meydana gerçekleştirildi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Emniyet güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Vatandaşlar bölgeye yaklaştırılmıyor. Patlamanın olduğu bölge yaya girişine kapatıldı.



Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin bir bilgi verilmedi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA



Patlamaya ilişkin son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını bildirdi.



İlk incelemelere göre saldırıda "terör kokusu" olduğunu söyleyen Erdoğan, "İlk tespitler bir kadının rol oynadığını gösteriyor, kalleş saldırının failleri ortaya çıkarılacak" dedi.



5 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma başlatılarak 5 savcı görevlendirilirdi. Patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haberlere ilişkin de soruşturma başlatıldı.