İstanbul Üniversitesi, müsilajı temizlemek için deniz bakterilerini kullanacak

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi, Marmara Denizi'nde oluşan müsilajı doğal ortamında deniz bakteri izolatları ile temizlemek için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı 09.06.2021 - 14:16

İstanbul Üniversitesi, müsilajı temizlemek için deniz bakterilerini kullanacak

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İÜ Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ ve ekibi tarafından müsilajın doğal ortamında yararlı bakterilerle yok edilmesi için pilot proje başlatıldı.

Bu kapsamda, Prof. Altuğ'un hazırladığı pilot çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı onayına sunuldu.

Bakanlıkların pilot projeyi onaylaması üzerine Prof. Dr. Altuğ ve ekibine İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı onayı ile Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yenikapı'da müsilajın olduğu yerde bariyerli bir alan oluşturuldu.

Altuğ ve ekibi tarafından bu alanda multiparametre ile değişken çevresel parametrelerin başlangıç değerleri ölçüldü, ortamın doğal bakteri düzeyini belirlemek amacıyla deniz suyu ve müsilaj örneği alındı.

Bariyerle oluşturulan müsilajın olduğu doğal ortama üniversitedeki bilim insanlarının daha önce denizlerdeki çalışmalarında elde edilen yararlı bakteri karışımları verildi.

Pilot projeyle Marmara Denizi'nde görülen müsilajın doğal ortamında yararlı bakterilerle temizlenmesi amaçlanıyor.

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