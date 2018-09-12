İlk etabı 29 Ekim’de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın, dünyanın izleyeceği bir yarışa ev sahipliği yapması planlanıyor.



Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında ziyaretçilerini 20-23 Eylül tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimanı’nda karşılayacak.

Birçok etkinliğin yapılacağı festivalde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu dev bir yarış için çalışıyor. Planlanan organizasyon; Kenan Sofuoğlu’nun kullanacağı motosikletin, Red Bull’un Formula-1 aracının, hızlı spor otomobillerin, SoloTürk'ün ve THY uçağının aynı anda yarışması.

Çok sayıda yabancı gazetecinin de izleyeceği yarış planlandığı gibi gerçekleşirse, Türkiye ve İstanbul Yeni Havalimanı’nın dünyaya tanıtımına da önemli katkı sağlayacak.

DENEMELER YAPILACAK

Festvial için büyük bir çalışma içinde olduklarını söyleyen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “Festivalin açılışında büyük sürprizlerimiz olacak. Bunlardan bir tanesi dünyanın en hızlı süper arabaları burada yer alacak. Türkiye’nin bütün dünyada reklamı olacak” derken, Kenan Sofuoğlu da planlanan yarışla ilgili şunları söyledi:

Festivalde dünyada hiç yapılmamış bir yarış yapmaya karar verdik. Selçuk Bey bize böyle bir davet verdi. Red Bull’un Formula-1 aracını ve birkaç tane de hızlı spor otomobiller getirtiyoruz. Türk Hava Yolları ve Türk yıldızları ile de görüşmeler yapılıyor. Festivalden önce çekimler yapma kararımız var. Netleştirmedik ama çok büyük bir hazırlık yapıyoruz. Dünyada hiç yapılmamış bir yarış.



Dünyanın en hızlı araçlarına start aldıracağız. 400 km hıza ulaşan motosiklet aynı anda bir Formula-1 arabası, bir SoloTürk ve THY uçağı, spor otomobiller, Tesla'nın bir otomobilinin olduğu bir yarışa hazırlanıyoruz. Tam netleştirmedik. Ben 400 km hıza ulaşan motosikleti kullacağım. Beş dünya şampiyonu olarak motosikletin üzerinde olmam daha doğrudur diye motosikleti tercih ettim.



Yarışla ilgili denemeler yapacağız. Herkes birbirinin rakibi olacak. Formula-1 aracı, SoloTürk, motosiklet mümkün mü değil mi henüz bilmiyoruz. Bununla alakalı biraz denemeler yapacağız. Tabii ki bunların güçleri birbirleriyle hiç alakalı değil. Bunun için nasıl bir yariş yapılır bunun planlarını yapıyoruz. Daha once denenmemiş bir yarışa hazırlık yapıyoruz. Ben de merak ediyorum Formula-1 aracına göre uçaklara göre ne kadar hızlıyız."