Belli bir kotayı aşan kullanıcıların internet hızını düşüren Adil Kullanım Kotası (AKK/AKN) dönemi 1 Ocak’ta sona eriyor. Servis sağlayıcılar da yeni dönem fiyatlarını tek tek açıklamaya başlarken fiyatlardaki artışlar tüketicilerin tepkisine neden oldu.



1 Ocak tarihinden önce taahhüt vererek aboneliğini devam ettiren kullanıcılar, fiyatlarında hiçbir değişiklik olmadan kullandıkları internet paketini Adil Kullanım Kotası olmadan kullanmaya devam edecek. Ancak taahhüdü biten veya yeni abone olan kullanıcılar için güncel fiyatlar uygulanacak. Yeni yılda abone olanlar aynı hızlara daha yüksek ücretler ödemek zoruna kalacaklar.



Yeni dönem fiyatlarını açıklayan ilk şirketlerden biri Türk Telekom oldu. Türk Telekom’un yeni tarifelerinde fiyat artışları dikkat çekerken, daha sonra sitesindeki paket seçeneklerini kaldırdı ve ilgili sayfada tek bir açıklama yer aldı.



“Türkiye’nin interneti Türk Telekom olarak, 1 Ocak’tan itibaren yepyeni bir dönem başlatıyoruz. Mevcut müşterilerimiz 1 Ocak’tan itibaren mevcut paketlerinin hızında ve ek hiçbir ücret ödemeden limitsiz internetten faydalanabilecek.”

Türk Telekom'un sayfadan kaldırılmadan önceki yeni tarifeleri şu şekildeydi,



Kampanyası devam eden aboneler fiyat artışlarından etkilenmeyecek.

Diğer servis sağlayıcılar fiyatlarını henüz açıklamadı.

TÜRK TELEKOM YÖNETİCİSİ AÇIKLADI