Oyun severlerin merakla beklediği oyunlardan birisi olan Football Manager 2020'nin (FM 2020) çıkış tarihi yapılan resmi duyuru ile belli oldu.



Sports Interactive tarafından yapılan ilk açıklamada oyunun Kasım 2019‘da piyasaya sürüleceği belirtilmiş ancak net bir tarih verilmemişti.



Oyunun çıkış tarihi sonunda netleşti. Football Manager 2020'nin 19 Kasım tarihinde piyasaya sürüleceği açıklandı. Oyun sadece PC ile sınırlı olmayacak. FM 2020 aynı tarihte Android ve iOS için de yayınlanacak.



Football Manager 2020 Türkiye fiyatı, 161,10 TL olarak belirlendi.