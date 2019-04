7 sezonu geride bırakan dizinin bugüne dek Twitter’da en çok konuşulan bölümlerini, en fazla ses getiren anlarını ve hakkında en fazla tweet atılan karakterlerini sizi için derledik.



DİZİNİN EN ÇOK KONUŞULDUĞU GÜNLER



7 Ağustos 2017 - The Dragon and The Wolf

24 Nisan 2016 - The Red Woman

16 Temmuz 2017 - Dragonstone

26 Haziran 2016 - The Winds of Winter

20 Ağustos 2017 - Beyond the Wall

19 Haziran 2016 - Battle of the Bastards

5 Mart 2019 - Season 8 Trailer Launch

7 Ağustos 2017 - The Spoils of War

14 Haziran 2015 - Mother’s Mercy

12 Nisan 2015 - The Wars to Come



GAME OF THRONES HAKKINDA EN FAZLA TWEET ATAN ÜLKELER



Amerika

Brezilya

İngiltere

İspanya

Fransa



HAKKINDA EN FAZLA TWEET ATILAN GAME OF THRONES KARAKTERLERİ

Jon Snow

Daenerys

Arya Stark

Tyrion Lannister

Cersei Lannister

HAKKINDA EN FAZLA TWEET ATILAN 5 BÖLÜM



The Dragon and the Wolf : 27 Ağustos 2017

Dragonstone, 16 Temmuz 2017

Beyond the Wall, 27 Ağustos 2017

The Winds of Winter, 26 Haziran 2016

The Spoils of War, 6 Ağustos 2017 2017



Sezon 7, 23 milyondan fazla Tweetle en fazla tweet atılan sezondu. Yalnızca 2019'da, dizi hakkında 15 milyondan fazla Tweet vardı.