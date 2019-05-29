Google Glass'ın bu yeni modeli son tüketiciye ulaşmaktan öte daha spesifik işleri olanlara yönelik olarak geliştirildi.

Diğer bir deyişle çalışanların güvenlik ve etkinliğini geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanan Google Glass Enterprise Edition 2, lojistik ve üretimden, alan hizmeti ve eğitime kadar çeşitli sektör çalışanlarına eller serbest erişim sağlayarak ihtiyaçları olan bilgi ve araçlara ulaşmalarını sağlıyor.



Qualcomm'un Snapdragon XR1 programlama mimarisi üzerine kurulan cihaz, çok çekirdekli işlemci, grafik işlemci ve Qualcomm Yapay Zeka Motoru'ndan oluşuyor. Bu teknolojiler sayesinde olağanüstü pil ömrü için gereken güç tasarrufu ve geliştirilmiş performans için ısı verimliliği sağlanıyor.

Google Enterprise Edition 2 şimdi belirli sektörlerdeki kurumsal müşterilerle saha denemesi aşamasında.