İşte NASA'nın Mars kaşifinin değişimi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars kaşifi Curiosity hem 'Kızıl Gezegen'de yaptığı keşifler hem de arada sırada çektiği selife ile dönem dönem gündeme geliyor.



İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, robot bu sefer geçirdiği değişim ile gündemde



Yaklaşık 8 yıldır Mars'ta keşif görevini yerine getiren Curiosity'nin gezegene ilk indiği halini ve son halini yan yana getiren fotoğraflar yayınlandı.



26 Kasım 2011'de uzaya fırlatılan Curiosity Ağustos 2012'de Mars'taki Gale Krateri'ne inmişti.



Gezginci robot, 6 yıl süren keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen'in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt toplamıştı.



Curiosity sayesinde Gale Krateri içinde milyarlarca yıl önce göl ve akarsu sistemleri bulunduğu ortaya çıkmıştı.