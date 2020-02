İşte Samsung Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra’nın özellikleri ve Türkiye fiyatları

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung, yeni akıllı telefonlarını görücüye çıkardı. ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen Samsung Unpacked etkinliğinin ardından Galaxy Z Flip, Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra’nın özellikleri ve fiyatları da belli oldu.



SAMSUNG GALAXY S20’NİN ÖZELLİKLERİ NELER?



Samsung Galaxy S20 6.2 inç büyüklüğünde Dinamik AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor. 1440×3200 piksel Quad HD+ çözünürlük sunan bu delikli ekran, Gorilla Glass 6 ile korunurken, HDR10+ desteğine ve 120 Hz yenileme hızına sahip. S20’nin ekranı 563 ppi değerine sahip.



SAMSUNG GALAXY S20 PLUS’IN ÖZELLİKLERİ NELER?



Galaxy S20 Plus 6.7 inç Dynamic AMOLED ekran ile karşımıza çıkıyor. 525ppi Corning Gorilla Glass 6 ile korunan ekran Quad HD Plus 1440×3200 çözünürlük sunuyor. Parmak izi okuyucuya ev sahipliği yapan bu ekran, HDR10+ desteğine ve 120 Hz yenileme hızına sahip.



SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA’NIN ÖZELLİKLERİ NELER?



Galaxy S20 Ultra'nın başlangıç modeli 12 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geliyor. Ayrıca 16 GB RAM’e ve 512 GB depolama alanına sahip olan bir seçenekte sunuluyor. MicroSD kart ile cihazın hafızasını 1 TB’a kadar artırmak da mümkün.



Ekrandan parmak izi okuyucuya sahip olan Samsung Galaxy S20 Ultra, 5000 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor. Telefon 45W hızlı şarj desteğine sahip. Ancak Samsung kutuda 25W hızlı şarja imkan veren bir opsiyona yer vermiş.



YENİ MODELLERİN TÜRKİYE FİYATLARI



Yeni modeller ABD’de 999 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. Samsung cihazların Türkiye fiyatlarına dair bir duyuruya da imza attı.



Galaxy S20, 7799 TL'lik etikete sahipken Galaxy S20 Plus 9.299 TL, Galaxy S20 Ultra LTE ise 11.999 TL’lik başlangıç fiyatlarıyla ön siparişe açıldı.