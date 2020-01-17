İşte siber dolandırıcıların yeni tuzağı

Kaspersky uzmanlarının tespit ettiği gizlilik sorunundan yararlanmaya çalışan yeni dolandırıcılık yönteminde, ABD Ticaret Komisyonu tarafından kurulduğu iddia edilen Kişisel Veri Koruması Fonu'na ait gibi görünen bir web sitesi kullanılıyor.



Bu fonun, kişisel verilerini sızdırmış olabilecek kişilere tazminat ödediği ve dünya genelinde herkesin bundan yaralanabileceği belirtiliyor.



Bu yöntemle Rusya, Cezayir, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere birçok ülkede çok sayıda kişinin kandırıldığı belirlendi.



Sitede kullanıcılar, verilerinin sızdırılıp sızdırılmadığını da kontrol edebiliyor. Bunun için kullanıcıdan soyadını, adını, telefon numarasını ve sosyal medya hesaplarını girmesi isteniyor ve sonrasında kullanıcıya verilerinin sızdırıldığı söyleniyor.



Fotoğraflar, videolar ve iletişim bilgileri gibi verilerin sızdırılması nedeniyle kullanıcının binlerce dolar tazminat almaya hak kazandığı belirtiliyor. Fakat dolandırıcılar bu aşamadan sonra yalnızca ödemeyi yapmak için bir banka kartı numarası istemiyor, öncesinde sosyal güvenlik numarası girilmesini istiyor.



9 haneli bu numara, ABD vatandaşlarına ve ABD'de çalışma izni olanlara veriliyor. Sosyal güvenlik numarası olmayanlar veya olup da girenler, her şekilde aynı ekranla karşılaşıyor.



Site, numarada bir hata olduğunu ve 9 dolar fiyatla geçici bir sosyal güvenlik numarası alınması gerektiğini söylüyor.



Bunu onaylayan kurban Rusça veya İngilizce ödeme formunu doldurup ruble veya dolar olarak parayı veriyor. Ödeme formunun dili, kurbanın IP adresine göre belirleniyor.