İsveç'in Twitter hesabını vatandaşları yönetiyor

İsveç, 2009 yılında @sweden kullanıcı adıyla adım attığı sosyal medya platformu Twitter'ı yönetmek için profesyoneller ya da devlet yetkilileriyle çalışmak yerine farklı bir yöntem kullandı.

2011 yılının sonunda alınan karara göre İsveç'in Twitter hesabı, "İsveç'in kuratörleri" projesi kapsamında her hafta farklı bir vatandaşın kontrolüne bırakılıyor.

Hesaba girerek profil resmi ve bilgilerini güncelleyen İsveçliler, paylaşımlara ve retweet'lere kendisi karar veriyor.

Dünyada Twitter kontrolünü ilk kez vatandaşlarına veren ülke olma özelliğini taşıyan İsveç, böylece farklı becerilerin, tecrübelerin ve fikirlerin diğer insanlarla paylaşılmasını amaçlamış.

Ancak bu durum, geçmişte kötü deneyimlerin yaşanmasına da sebep oldu.

2012 yılında hesabın kontrolünün verildiği bir İsveçlinin Yahudiler ile ilgili yaptığı rahatsız edici paylaşımlar projenin tartışılmasına yol açsa da uygulama günümüzde de devam ediyor.

'İsveç'in Twitter'daki şu andaki yöneticisi ise 22 yaşında bir öğrenci olan Hanna...

DAHA ÖNCE DE İSVEÇ'İN TELEFONU PAYLAŞILMIŞTI

İsveç, 2016 yılında da +46 771 793 336 numaralı telefon numarasını paylaşmıştı.

Dünyanın herhangi bir yerinden arayanlar, bu sayede rastgele telefonu açan İsveç vatandaşlarıyla konuşabiliyordu.