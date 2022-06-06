İsveç'te kemirgenler arasında yayılan yeni corona virüs tespit edildi

Araştırmacılar, İsveç'teki bir fare türünde Grimsö virüsü adını verdikleri bir corona virüs saptadı.

Haberler - ntv.com.tr 06.06.2022 - 08:57

İsveç'te kemirgenler arasında yayılan yeni corona virüs tespit edildi

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'teki kırmızı-sırtlı farelerde (Myodes glareolus) yeni bir tür coronavirüs bulundu.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre Uppsala Üniversitesi'nden Virolog Åke Lundkvist, "Grimsö virüsü" olarak adlandırılan virüsün halk sağlığına ne gibi potansiyel tehditler oluşturacağının henüz bilinmediğini belirtti.

Lundkvist, kemirgenler arasında corona virüsün yayılımının izlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Söz konusu türdeki farelerin, hemorajik ateşe neden olan Puumala virüsünün taşıyıcısı oldukları da biliniyor. Bu fareler, olumsuz hava koşullarında insanların yaşadığı yerlere geldikleri için virüslerin bulaşma riskini artırıyor.

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