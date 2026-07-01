İsveç'ten Google'a 1,5 milyar dolarlık ceza

İsveç 'te bir mahkeme, Alphabet bünyesindeki Google 'ın, ödeme sistemleri platformu Klarna'nın sahibi olduğu fiyat karşılaştırma sitesi PriceRunner'a yaklaşık 1,5 milyar dolar antitröst tazminatı ödemesine hükmetti.

İsveç kronu cinsinden yaklaşık 14,3 milyar krona tekabül eden bu tazminat kararı, Avrupa'da ABD merkezli büyük teknoloji şirketlerine yönelik denetimlerin ve yasal yaptırımların arttığı bir dönemde açıklandı.

Karar, PriceRunner firmasının birikmiş faizlerle birlikte talep ettiği 78 milyar kronluk tutarın altında kalsa da İsveç yargı tarihinde bir rekabet davasında hükmedilen en yüksek tazminat miktarını oluşturuyor.

Mahkeme yetkilisi Alderman Linda Kullberg, karara ilişkin Reuters'a verdiği demeçte, "PriceRunner davasında talep edilen tutarın tamamına ulaşamamış olsa da hükmedilen tazminat, şüpheye yer bırakmayacak şekilde İsveç'te bir rekabet davasında bugüne kadar verilen en yüksek meblağdır" ifadelerini kullandı.

PriceRunner, Google 'ın arama motoru sonuçlarını kendi lehine manipüle ettiğini savunarak 2022 yılında yaklaşık 2,1 milyar euro tazminat talebiyle dava açmıştı.

Bu dava girişiminden üç ay önce Google, Avrupa Birliği'nin (AB) 2017 yılında verdiği 2,42 milyar euroluk antitröst cezasına karşı yaptığı itirazı kaybetmişti.

AB, söz konusu ceza kararında Google'ın kendi alışveriş karşılaştırma hizmetine, Avrupalı küçük rakipleri karşısında haksız avantaj sağladığı sonucuna varmıştı.

Google sözcüsü, şirketin 2017 yılından bu yana alışveriş reklamlarında yaptığı değişikliklerin başarıyla uygulandığını, karşılaştırma hizmeti sunan diğer girişimlerin büyümesini ve istihdamı desteklediğini belirtti.

Sözcü, "Mahkemenin kararına katılmıyoruz; kararı inceliyoruz ve yasal seçeneklerimizi değerlendireceğiz" dedi.

İsveç merkezli Klarna tarafından 2022 yılında satın alınan PriceRunner, uğradığını belirttiği kâr kayıplarının telafi edilmesini talep ediyordu.

Şirket, bu kayıpların İngiltere'de 2008'den, İsveç ve Danimarka'da ise 2013'ten bu yana devam ettiğini savunuyordu.

Klarna yönetimi mahkeme kararını memnuniyetle karşılarken, karar hakkında temyiz yolunun açık olduğu belirtildi. Klarna'nın hukuk birimi ise konuya ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Kararın ardından ABD borsalarındaki açılış öncesi işlemlerde Alphabet hisseleri yüzde 0,4 oranında değer kaybederken, Klarna hisselerinin yüzde 7,5 değer kazandığı görüldü.