İtalya, Apple'a 98 milyon euro ceza kesti

İtalya'nın rekabet kurumu (AGCM), teknoloji devi Apple'a mobil uygulama pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 98,6 milyon euro (yaklaşık 115 milyon dolar) para cezası verdiğini duyurdu.

Kurumdan pazartesi günü yapılan açıklamada, Apple'ın App Store üzerinden "mutlak hakimiyet" kurarak Avrupa Birliği düzenlemelerini ihlal ettiği belirtildi.

"APPLE GELİŞTİRİCİLERE ZARAR VERİYOR"

AGCM, Mayıs 2023'te başlattığı soruşturmanın, Apple'ın Nisan 2021'den itibaren üçüncü taraf uygulama geliştiricilerine "daha kısıtlayıcı bir gizlilik politikası" uyguladığını ortaya koyduğunu bildirdi.

Açıklamada, Apple'ın Uygulama İzleme Şeffaflığı (ATT) politikasının şartlarının tek taraflı dayatıldığı ve şirketin ticari ortaklarının çıkarlarına zarar verdiği vurgulandı.

Kurum, Apple'ın bu politikasının iddia edildiği gibi yalnızca gizliliği koruma amacıyla orantılı olmadığını da ekledi.

AGCM, soruşturmanın karmaşık olduğunu ve Avrupa Komisyonu ile diğer uluslararası rekabet kurumlarıyla koordineli şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

ATT NEDİR?

Apple tarafından 2021 yılında kullanıma sunulan ATT özelliği, uygulamaların diğer uygulamalar ve internet sitelerindeki kullanıcı etkinliklerini izlemeden önce bir açılır pencere aracılığıyla izin almasını zorunlu kılıyor.

Kullanıcı bu izne onay vermediği takdirde, uygulama, reklam hedeflemesi için kritik olan kullanıcı verilerine erişimini kaybediyor.

Uygulamaya karşı çıkan kesimler, Apple'ı bu sistemi kendi reklam hizmetlerini öne çıkarmak ve rakiplerinin faaliyetlerini kısıtlamak için kullanmakla suçluyor.

FRANSA DA CEZA KESMİŞTİ

İtalya'nın kararı, Apple'ın ATT özelliğine yönelik Avrupa'daki tek inceleme değil.

Fransız rekabet otoriteleri de bu yılın başında Apple'a aynı gizlilik özelliği nedeniyle 150 milyon euro para cezası vermişti.

Bunun yanı sıra, Avrupa'nın diğer ülkelerindeki yetkililerin de Apple'ın gizlilik koruması olarak tanıttığı ATT ile ilgili benzer soruşturmalar başlattığı biliniyor.