İtalya Google'a soruşturma açtı: 10 milyon euroya kadar ceza alabilir

İtalya'nın antitröst kurumu, Google ve Alphabet hakkında kullanıcı verilerini içeren adil olmayan ticari uygulamalar iddiasıyla soruşturma başlattı. Google'ın kullanıcı onay taleplerinin yanıltıcı ve agresif olduğu, kişisel veri kullanımını yeterince netleştirmediği belirtiliyor. İhlalin tespit edilmesi durumunda şirkete 5.000 ila 10 milyon Euro arası ceza uygulanabilir.

İtalya Google'a soruşturma açtı: 10 milyon euroya kadar ceza alabilir

'nın antitröst kurumu Perşembe günü yaptığı açıklamada, çevrimiçi arama devi ve ana şirketi Alphabet hakkında kullanıcıların kişisel verilerini içeren adil olmayan ticari uygulamalar iddiasıyla soruşturma başlattığını söyledi.

İzleme kurumu, Google'ın birden fazla hizmetine bağlanmak için kullanıcılarına gönderdiği onay talebinin yanıltıcı ve agresif ticari uygulama oluşturabileceğini belirtti.

Tüketici haklarını denetlemekten sorumlu olan antitröst kurumu, kullanıcılara sağlanan bu "eksik ve yanıltıcı" bilgilerin, onaylarının kişisel verilerinin kullanımı üzerindeki etkisini netleştiremediğini de sözlerine ekledi.

Antitröst kurumu, Google'ın kullanıcıların rızasına yönelik talebini, onları kişisel verilerin farklı Google hizmetleri tarafından bir arada kullanılmasını kabul etmeye teşvik ederek seçim özgürlüklerini sınırlayabilecek şekilde sunduğunu kaydetti.

"İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ"

Bir Google sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bu davanın ayrıntılarını analiz edeceğiz ve yetkili makamla işbirliği içinde çalışacağız" dedi.

10 MİLYON EUROYA KADAR CEZA ALABİLİR

İtalyan yasalarına göre, tüketici hakları kurallarını ihlal ettiği tespit edilen şirketler 5.000 Euro ile 10 milyon Euro arasında değişen para cezalarına çarptırılıyor.

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