İtalya, Google'dan 1 milyar euroluk ödenmemiş vergi talep ediyor

Arama motoru Google'ın İtalya'da başı dertte.

Reuters'ın haberine göre, ABD'li şirketin Roma makamlarıyla önemli bir vergi anlaşmazlığını çözmesinden yedi yıl sonra İtalya, Google'dan ödenmemiş vergi ve cezalar için 1 milyar euro ödemesini istiyor.



Bir Google sözcüsü, "İtalya da dahil olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde vergi düzenlemelerine uyuyoruz." dedi.



Bazı kaynaklar İtalya Gelir İdaresi'nin Google ile ya bir uzlaşmayla ya da adli bir davanın açılmasıyla sonuçlanabilecek çekişmeli bir süreç başlattığını söyledi.

SORUŞTURMA 2018 VE 2022 YILLARINI KAPSIYOR

Soruşturmanın Aralık 2022'de başlatıldığını ve iddiaların 2018 ila 2022 yıllarını kapsadığı belirtildi.



Bir önceki soruşturmada olduğu gibi Milano savcıları tarafından yürütülen soruşturmada da Google'ın İtalya'da elde ettiği gelirler üzerinden vergi beyan etmediği ve ödemediği iddia edildiği ancak bu kez suçlamanın temelinin farklı olduğu kaydedildi.

2017'DE 306 MİLYON VERGİ ÖDEMİŞTİ



Google 2017 yılında, ülkede faaliyet gösteren personeli nedeniyle İtalya'da daimi bir kuruluşa sahip olduğu kabul edildiği için 306 milyon euro vergi ödemişti.

