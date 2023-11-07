İtalya'da Airbnb'nin 779,5 milyon eurosuna el konuldu

İtalya'da, günlük ev kiralama uygulaması olan Airbnb'nin vergi kaçırdığı iddaiasıyla 779,5 milyon eurosuna el konuldu.

3,7 MİLYAR EURO KİRA GELİRİNDEN VERGİ TAHSİL EDİLMİYOR

İtalya'daki ev sahiplerinin kazançları üzerinden %21 oranında vergi ödemeleri gerekirken Savcılar, firmanın ev sahiplerinden yaklaşık 3,7 milyar euro kira geliri üzerinden vergi tahsil etmediğini söylüyor.



Airbnb BBC'ye yaptığı açıklamada "İtalyan savcısının açıkladığı eylem karşısında şaşırdığını ve hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.



Airbnb sözcüsü Christopher Nutly, firmanın Avrupa merkezinin Haziran ayından bu yana İtalyan vergi dairesi ile konuyu çözmek için çalıştığını söyledi.



Nutly "Yasalara tamamen uygun hareket ettiğimizden eminiz ve bu konudaki haklarımızı kullanma niyetindeyiz." dedi.

AIRBNB YÖNETİCİLERİ SORUŞTURMA ALTINDA



Milano Mahkemesi savcıları tarafından yapılan açıklamada, 2017-2021 yılları arasında Airbnb'de yönetici olarak görev yapan üç kişinin de soruşturma altında olduğu belirtildi.



Airbnb, 2022 yılında, şirketin kira gelirlerinin %21'ini ev sahiplerinden keserek vergi makamlarına ödemesini gerektiren İtalyan yasasına itiraz etti.



Firma, İtalya'nın vergilendirme konusundaki şartlarının Avrupa Birliği'nin 27 ülkelik blokta hizmet sunma özgürlüğü ilkesine aykırı olduğunu savundu.



AB'nin en üst mahkemesi daha sonra Airbnb'nin şartlara uyması gerektiğine karar verdi.



Son yıllarda İtalyan yetkililer, 2008 yılından bu yana ülkede faaliyet gösteren Airbnb gibi büyük şirketlerin vergi uygulamalarına yönelik incelemelerini artırdı.

ULUSAL BİR KİMLİK KODU SAYESİNDE MALİ GELİR 1 MİLYAR EURO ARTACAK

İktidardaki Forza Italia partisi, ülkenin kısa süreli kiralamalar için ulusal bir kimlik kodu uygulamaya koyacağını söyledi.



Forza Italia lideri ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani yaptığı açıklamada, "Bu kanun, beyan etmeden daire kiralayanların gelirlerini ortaya çıkaracak" dedi.



Politikacılar bu hamlenin İtalya'nın mali gelirini 1 milyar euro artırabileceğini tahmin ediyor.