İtalya'da yapay zekaya erişim engeli

Karar, 20 Mart'ta kullanıcı konuşmaları ve abonelere yönelik ücretli hizmete ödeme yapılmasıyla ilgili bilgilerde veri kaybının ardından alındı.



İtalya Verileri Koruma Ajansı, ChatGPT yapay zeka sohbet robotuna kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatırken, uygulamaya erişimi geçici olarak durdurdu.



Ajans Microsoft tarafından mali açıdan desteklenen ChatGPT'nin kullanıcılarının yaşını kontrol etmediğini, uygulamanın sadece 13 yaş ve üzeri kişilere açık olması gerektiğini belirtti.



ChatGPT'ye yönelik soruşturma başlatan İtalyan kurumu ayrıca, verilerin toplanma usulüne yönelik kullanıcılara bilgi verilmemesini de ihlaller arasında gösterdi



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