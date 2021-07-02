İtalya'daki Presena Buzulu erimesin diye örtüyle kaplandı

İtalya'da sıcaklar bastırdı. Prasena Buzulu'nun yüzeyi dev bir örtüyle kaplanmaya başlandı.



2008'den bu yana daha da hızlanan erimenin engellenmesi için Presena Buzulu'nun yaklaşık 120 bin metrekarelik kısmı jeotekstil örtü ile kapatılıyor. Her yıl bu yönteme başvuruluyor.



5 metre genişliğinde ve 70 metre uzunluğundaki örtünün kaplanması yaklaşık bir ay sürüyor. Bu örtü güneş ışınlarını geri yansıtarak buzulun erimesini engelliyor

ARABA GÜNEŞLİĞİ GİBİ

Trento Bilim Müzesi'nde buzul bilimcisi olarak görev yapan, Christian Casarotto, "Bu yöntem yüzeydeki karların erimesini yavaşlatıyor. Yazın otomobilinizin güneşten etkilenmemesi için kullandığınız güneşlikler gibi Güneş enerjisi açık renkli bu malzeme sayesinde yansıtılıyor. Kar ve buzun erimesi yüzde 70 oranında engellenmiş oluyor" dedi.



Presena Buzulu 1993'ten beri üçte bir oranında erimiş durumda. Erimenin nedeni ise küresel ısınma.



Casarotto, "Buzulların erimesi küresel ısınmanın en çarpıcı sonuçlarından biri. Gelecekte yaşanacakları anlayabilmek için buzulları yakından takip etmek gerekiyor. Dünya liderleriniin karar verirken gezegende yaşananları dikkate almaları şart" şeklinde konuştu.



Kış ve kayak turizminden geçimini sağlayan bölge halkı, buzulların erimesi ve kayak merkezinin kapanması halinde "çevre mültecisi" konumuna düşeceklerini ve başka yerlere taşınmak zorunda kalacaklarını söylüyorlar.