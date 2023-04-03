imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

İtalya'nın ardından Almanya da ChatGPT'yi engelleyebilir

İtalya'dnın yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye erişim engeli getirmesinin ardından benzer bir adım Almanya'dan gelebilir. Alman hükümetinden bir yetkili, veri güvenliği endişeleri nedeniyle ChatGPT'nin engellenebileceğini söyledi.

İtalya'nın ardından Almanya da ChatGPT'yi engelleyebilir
İtalya'da ChatGPT'ye erişim engeli
İtalya'da ChatGPT'ye erişim engeli Haberi Görüntüle

Alman hükümetinin Kişisel Verilerin Korumasından ve Bilgi Özgürlüğünden Sorumlu Görevlisi Ulrich Kelber, veri güvenliği endişeleri nedeniyle prensip olarak gerekirse yapay zekaya dayalı sohbet robotu ChatGPT'yi engelleyebileceklerini bildirdi.

Kelber, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’a yaptığı açıklamada, ’nın veri güvenliği endişeleriyle Microsoft tarafından mali açıdan desteklenen ChatGPT'yi engelleyerek İtalya'nın izinden gidebileceğine işaret etti.

Ulrich Kelber, "Prensip olarak Almanya'da da böyle bir eylem mümkün." diyerek, ABD merkezli OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT'yi engellemenin eyaletlerin yetki alanına gireceğini belirtti.

Almanya'nın yasağı konusunda İtalya'dan daha fazla bilgi talep ettiğini bildiren Kelber, Almanya’nın olası ChatGPT’ı engelleme planı hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

İTALYA ERİŞİM ENGELİ GETİRMİŞTİ

İtalya Verileri Koruma Ajansı, 1 Nisan’da, İtalyan kullanıcıların kişisel verilerini yasa dışı şekilde topladığını belirterek, ChatGPT'ye İtalya'nın gizlilik standart ve düzenlemelerindeki gereklilikleri karşılayana dek erişimin geçici olarak engellendiğini bildirmişti.

ChatGPT'ye yönelik soruşturma başlatan İtalyan ajansı ayrıca, verilerin toplanma usulüne yönelik kullanıcılara bilgi verilmemesini de ihlaller arasında göstermişti.

Böylece İtalya, tarafından desteklenen bir chatbot'a karşı harekete geçen ilk Batılı ülke olmuştu.

Öte yandan, Fransa ve İrlanda'daki verilerin korunmasından sorumlu yetkililer, bulgularını tartışmak için İtalya Verileri Koruma Ajansı ile iletişime geçtiklerini açıkladılar.

Bini aşkın meslek araştırıldı: ChatGPT hangi meslekleri tehdit ediyor? (Hangi meslekler ChatGPT'ye karşı güvende?)
Bini aşkın meslek araştırıldı: ChatGPT hangi meslekleri tehdit ediyor? (Hangi meslekler ChatGPT'ye karşı güvende?) Haberi Görüntüle

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...