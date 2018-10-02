İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığınca desteklenen İTÜ Bilim Şenliği proje uygulaması İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde başladı.



İTÜ Bilim Şenliği kapsamında, Ayazağa yerleşkesinde bugün kurulan şenlik alanında teatral ve görsel açıdan zengin, toplumun her kesimine hitap eden bilim gösterileri, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak bilimi öğrenme şansı yakalayacağı tematik atölye çalışmaları yapılıyor.



İTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET KARACA: BİLİMİN YAŞI YOK

İstanbul'da yaşayan 7'den 77'ye tüm halkın katılımını açık olan şenliğe öğrencilerin ilgisi oldukça yoğun olduğunu belirten İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca " Şenliğe ilgi oldukça yüksek; ilk, orta, lise ve üniversite gibi her düzeyden katılan ve ziyaret eden gençlerimiz var. Bilimin yaşı yok. Merak insanda oldukça, bilimle beraber gelecektir." diye konuştu.



TEMATİK ATÖLYELERDE BİLİM



İTÜ Bilim Şenliği ile bilime ilgi duyan, tüm bilim severlerin keşif ve icatlarını sergilemek, bilime ilgi duymayan kişilerin dikkatini çekerek toplumda bilim kültürü oluşturmak adına merak uyandırarak toplumun bilime olan ilgisini arttırmak amaçlanıyor.



Tematik Bilim Atölyeleri ise çocukların bilime dokunabildikleri,uygulamalı olarak düzenek ve içerik geliştirebildikleri etkinliklerden oluşuyor.İnteraktif etkinlikler ile çocukların kendilerini ve takım bilincini geliştirmeleri, bilime olan merak ve keşfetme duygularını uyandırmak hedefleniyor.



Bilim insanlarının ile toplum arasında bir köprü oluşturmanın hedeflendiği şenlik boyunca "Tekstil arkeoloji, çevre, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, mühendislik ve çevrebilim vb." konularında alanlarında uzmanlar tarafından yürütülen oturumlarda birçok soruya yanıtlar aranacak.