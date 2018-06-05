Polimer kimyası alanında yaptığı evrensel düzeydeki çalışmalarıyla tanınan İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yağcı, Belçika Polimer Derneği Ödülü’nü Türkiye’den alan ilk bilim insanı oldu.



İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın saygın kuruluşlarının başında gelen Belçika Polimer Derneği, iki yılda bir polimer bilimine önemli katkılarda bulunan bilim adamlarını ödüllendiriyor.



Bu yıl ödüle, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yağcı değer görüldü. Prof. Dr. Yağcı, bu ödüle layık görülen ilk Türk bilim insanı oldu.



Prof. Dr. Yusuf Yağcı’ya ödülü Blankenberge şehrinde düzenlenen Belçika Polimer Kongresi sırasında takdim edildi. Prof. Dr. Yağcı ödülünü, Derneğin Başkanı Agfa Araştırma Müdürü Dr. Dr Johan Loccufier ve derneğin ilk başkanlığını üstlenen Prof. Eric Goethals’ın elinden aldı.



"ÖDÜL ALMAK BİR SONUÇTUR"



Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yusuf Yağcı, ödülle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:



"Bu ödül, Belçika Polimer Derneği tarafından iki yılda bir polimer bilimine uluslararası düzeyde önemli araştırmalar yapan ve Belçikalı polimer bilimcilerle iş birliği yapan bilim insanlarına veriliyor. Bugüne kadar sadece 9 bilim insanına verilen ödüle değer görülmekten dolayı son derece mutluyum. Ödül almak bir sonuçtur. Ödüle değer görülmek, başarılı işler yapabildiğimizin bir göstergesidir. Ödül, çok daha önemli işlerin ortaya çıkmasında teşvik edicidir. Polimer bilimine ve daha büyük ödüller alabilecek gençlerin yetişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğim."



DÜNYADA SADECE 10 BİLİM İNSANI BU ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ



Belçika Polimer Derneği tarafından verilen ödüle, bugüne kadar dünyanın çeşitli ülkelerinden 10 bilim insanıdeğer görüldü. ABD’den Prof. Craig Hawker, James L. Hedrick, Hollanda’dan Prof. Bert Meijer, Almanya’dan Prof. Christopher Barner Kowollik, Prof. Ullrich Schubert, Prof. Dr. Klaus Müllen ile Prof. Dr. Manfred Stamm, Polonya’dan Prof. Dr. Stanislaw Penczek, Japonya’dan Prof. Dr. Minura Matsuda ve Türkiye’den Prof. Dr. Yusuf Yağcı ödül alan isimler olarak tarihe isimlerini yazdırdı.