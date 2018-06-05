Avrupa’nın en büyük fintech organizasyonu Money20/20 Europe, 4-7Haziran’da Amsterdam’da düzenlendi. Finansal teknolojiler ve ödeme sistemleri alanlarında uluslararası önemli kariyerlere sahip olan Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın tarafından 2013 yılında İstanbul’da kurulan iyzico’nun, 12 Doğu Avrupa ülkesine açılacağının açıklandığı konferansta, iyzico’nun faaliyet alanını, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Letonya, Romanya, Polonya, Slovenya, Slovakya, Yunanistan ve Macaristan’a taşıyacağı belirtildi.

İYZİCO ULUSLARARASI TİCARETİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRMAYI HEDEFLİYOR



iyzico’nun bu genişleme ile birlikte, bölgede yetersiz olan ödeme altyapısını güçlendireceğinin altı çizilirken, Türkiye ve Doğu Avrupa arasında bir köprü kuracağı ve bu sayede uluslararası ticaretin önündeki engellerin de kaldırılmasının hedeflendiği açıklandı.



Etkinlikte, kurulduğu günden bugüne 17 binden fazla üye iş yerinin dijitalleşmesini ve kolay ödeme almasını sağlayan iyzico‘nun Doğu Avrupa pazarında da Türkiye’deki genişlemesine benzer bir yapıda hareket etmeyi planladığı belirtildi. Doğu Avrupa’nın internet kullanımı ve finansal kapsam anlamında dünyanın en büyük dördüncü dijital pazarı olduğuna dikkat çekilirken, bu potansiyele rağmen halihazırda Doğu Avrupa pazarında KOBİ’lere pratik ve dijital ödeme sistemi sunan bir çözüm ortağının bulunmadığının altı çizildi. Ayrıca e-ticaretin Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya’da yıllık ortalama yüzde 10 ile yüzde 21’lik büyüme kaydettiği de vurgulandı.



ÖZBUĞUTU: “FİNANSAL HİZMETLER HERKES İÇİN ULAŞILABİLİR OLMALI”



Ödeme alışkanlıklarının kültürel ve yerel geleneklerle bağlantılı olduğunun altını çizen iyzico CEO’su Barbaros Özbuğutu: “Türkiye’de edindiğimiz tecrübelerden hareketle, Doğu Avrupa’ya da en iyi kalitede hizmet vereceğimizi düşünüyoz” dedi. Özbuğutu, yenilikçi çözümlere ve yeni iş fikirlerine sahip oldukça genç bir nüfusu bulunan Doğu Avrupa’nın bu yapısıyla Türkiye’ye oldukça benzediğini de belirtti.

iyzico’nun 12 Doğu Avrupa ülkesine açılmasının kendileri için taşıdığı öneme değinen Özbuğutu: “Finansal hizmetlerin herkes için ulaşılabilir, güvenli, uygun ve eşit şartlarda sağlanması gerektiğine inanıyor, dijital ekonominin getirilerinden herkesin eşit şekilde faydalanması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.



Geçtiğimiz on yıl içerisinde Türkiye’de finans sektörünün dikkat çeken bir şekilde büyüdüğünü vurgulayan Özbuğutu, “E-ticarette, Türkiye en hızlı büyüyen pazarların başında geliyor; ülkemizde 54 milyona yakın internet kullanıcısı bulunuyor ve Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip ülkesi. Nüfusun yarısına yakını 30 yaşın altında, bu da sahip olduğumuz potansiyeli ortaya koyuyor” diye konuştu.



iyzico’nun hedeflerinin başında, güvenli, kolay ve kesintisiz hizmet vermek geldiğini söyleyen Özbuğutu, kullandıkları yapay zeka ile e-ticaretin problemlerinden biri olan güvensizliği ortadan kaldırarak dolandırıcılığı önlemeyi hedeflediklerini ve “machine learning” ile birlikte yapay zeka konuları üzerinde geliştirmeler yapmaya devam ettiklerini açıkladı.



YAPAY ZEKA SAYESİNDE DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİNİ ÖNLÜYOR



iyzico kurucu ortağı Tahsin Isın ise yaptığı açıklamada, “Teknolojik gelişmelerle beraber artık dijital ödeme sistemlerini kullanarak yüz milyarlarca işlem yapmaya hazırız, özellikle de gelişmekte olan piyasaların bu yükselişte itici güç olacağını düşünüyoruz” dedi. E-ticarette dolandırıcılığın başta gelen sorunlar arasında olduğunu belirten Isın, iyzico’nun Türkiye’de bu alanda yapay zeka uygulamalarını kullanan ilk kuruluş olduğunu ve Korumalı Alışveriş ile internetten alışveriş yapan tüketicilerin de alışverişlerinin iyzico güvencesi altında olduğunu belirtti.



iyzico olarak hem alıcı hem de satıcılara en yeni dijital teknolojiye sahip bir altyapı ile hizmet verdiklerini söyleyen Isın, Doğu Avrupa’ya açılmalarının kendilerine heyecan verdiğini, Doğu Avrupalı girişimcilerin iyzico ile birlikte geliştirecekleri ürün ve hizmetleri görmek için sabırsızlandıklarını da belirtti.



İçlerinde Dünya Bankası’nın yatırım kolu olan IFC, VEF (Vostok Emerging Finance), Amadeus Capital Partners, 212 ltd., Speedinvest ve Beenos Partners’den gibi finansal hizmetler alanında lider girişimlere yatırım yapan kurumlardan toplam 24 milyon dolar yatırım alan iyzico, kurulumundan bugüne kadar geçen 5 sene içinde dikkat çekici büyüme ivmesi yakaladı.