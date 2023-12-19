iyzico’nun yeni nesil ofisi iyzicoHUB açıldı

Saitoğlu sözlerine şöyle devam etti:



“Kurulduğumuz ilk günlerde ekibimiz 30 kişiydi, bugün ise 300 kişiyiz. iyzico olarak her yıl istikrarlı bir şekilde büyümemizi sürdürüyoruz. Sürekli gelişen bir döngüde işlerimizi yönetiyor ve çalışanlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamayı da oldukça önemsiyoruz. Büyüme yolculuğumuzda yeni teknolojileri iş yapış şekillerimize entegre etmeyi de ihmal etmiyoruz. Çalışanlarımızın yeni trend ve teknolojik gelişmelerden haberdar olmaları, sürekli kendilerini geliştiren bir ortamda üretmeleri için onları destekliyoruz. Bu nedenle iyzicoHUB içerisinde motivasyon arttırıcı, yeni normale ve çalışma modeline uygun verimli alanlar oluşturduk. iyzinatörlerimiz bu şekilde iş süreç yönetiminde çevikliği, iş birliğini, takım çalışmasını deneyimliyor. Aslında temel amacımız; birlikte çalışmanın yarattığı değer ile çalışanlarımızın kendini, ekibini, işini ve paydaş ilişkilerini doğru şekilde yöneterek iyzico’da kazanan kültürü sürdürülebilir kılmak. Sahip olduğumuz iyzico kültürünü yeni ofisimiz iyzicoHUB ile uzun yıllar sürdürülebilir kılacağımızı daha şimdiden hissediyoruz.”