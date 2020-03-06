Jack Dorsey corona virüsü nedeniyle Afrika planını tekrar değerlendirecek

Twitter CEO'su Jack Dorsey geçen Kasım ayında, Twitter'dan Afrika’ya taşınmak istediğini açıklamıştı.

Twitter CEO'sunun planı, 2020'nin ortalarında altı ay kadar kıtaya taşınmaktı. Ancak Dorsey, ekibi tarafından, şirketten bu kadar uzaklaşmayı seçtiği için tepki almıştı.

San Francisco’daki Medya ve Telekom Konferansında konuşan Dorsey “ekibimizle beraber seyahet ederken yaptığımız gibi belli bir merkez olmadan çalışıyordum. Ancak Covid-19 salgını devam ederken planlarımı yeniden değerlendirmem gerekiyor. Her iki şekilde de Afrika’daki fırsatları takip etmeye devam edeceğiz” dedi.



CEO DEĞİŞİMİ GÜNDEMDEYDİ

CNBC’de yer alan habere göre Eliliott Management’ın kurucusu Paul Singer’ın, Dorsey’nin taşınma planı nedeniyle CEO’yu değiştirmek istediği söylenmişti. Elliott, şirkette 1 milyar dolardan fazla bir hisse aldı ve dört yeni yönetim kurulu üyesi aday gösterdi.



Jack Dorsey konuşmasında direkt olarak Elliott’a hitap etmese de Afrika planının nedenini açıklığa kavuşturması gerektiğini söyledi.



“Afrika’ya taşınma planımı bir tweetle söyleyerek hata yaptım. Daha fazla ayrıntı vermeliydim” diyen Dorsey, “önümüzdeki 20-30 yıl içinde Africa en kalabalık kıta olacak. Özellikle gençlerin Twitter'a katılmaları ve onlara daha iyi hizmet vermeyi öğrenmemiz için büyük bir fırsat” ifadelerini kullandı.



Dünyanın dört bir yanındaki şirketler, corona virüs salgını nedeniyle planlarını değiştirmek zorunda kalıyor.

Dünyada 96, 800 corona virüs vakası bulunmakta. Salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı üç bini aştı.