Jack Dorsey görevine devam edecek: Elliott Management ve Twitter ateşkes ilan etti

Fon şirketi Elliott Management pazartesi günü yaptığı açıklamada, Twitter'ın yatırım şirketleri Silver Lake ve Elliott Management ile Jack Dorsey’in CEO rolünü değiştirmediğini söyledi.

Şirket, Twitter'dan hatırı sayılır oranda hisse alır almaz şirkette ciddi değişiklikler yapmayı planlıyordu. Şirket, Twitter yönetim kuruluna dört isim atamıştı. Aynı zamanda da Jack Dorsey'yi CEO'luk koltuğundan almak istiyorlardı.

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, geçtiğimiz kasım ayında attığı bir tweetle Afrika’ya taşınmak istediğini açıklamıştı. Eliliott Management’ın kurucusu Paul Singer’ın, Dorsey’nin taşınma planı nedeniyle CEO’yu değiştirmek istediği söylenmişti.

Bunun üzerine geçtiğimiz hafta bir konuşmasında Jack Dorsey, corona virüsü korkuları nedeniyle Afrika planını tekrar değerlendireceğini dile getirmişti.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre yatırım firmalarının her birine Twitter’ın yönetim kurulunda yer verilecek.

Silver Lake yönetici ortağı ve CEO'su Egon Durban ve Elliott ortağı Jesse Cohn, Twitter teknoloji ve yapay zeka uzmanlığı olan yeni bir bağımsız direktör aramaya devam ederken kurulda yer alacaklar.

Yatırım şirketi Silver Lake Twitter'a 1 milyar dolar değerinde yatırım yaptı. Söz konusu yatırımın şirketin 2 milyar dolar hisse geri alım programında da kullanılacak.