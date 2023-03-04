Jahrein (Ahmet Sonuç) kimdir, kaç yaşında?

Ahmet Sonuç ya da bilinen adıyla Jahrein 29 Kasım 1988 tarihinde dünyaya geldi. Kıbrıs Türkü babası jinekoloji doktoru, Burdurlu annesi ise hemşiredir. İlkokul eğitimini Karabük'te aldı ve ortaokul eğitimi sırasında Antalya'ya taşındı.

Ortaöğrenimini Antalya Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Leipzig Üniversitesi Moleküler Fizik ve Biyokimya Bölümünü okumak için Almanya'ya yerleşti. İnternet kariyerine YouTube ile başladı ve daha sonra Twitch'te yayın yapmaya başladı.

2018 yılında gerçekleştirilen Oyunun Yıldızları Ödüllerinde en iyi yayıncı ödülünü kazandı. Daha sonra Türkiye'ye dönerek Antalya'ya yerleşti.

Genellikle sohbet ve oyun alanında içerik üretmekte, internet fenomenleri ve siyasi figürlerle röportaj yapmaktadır. Oyun alanının dışında güncel politik konularda yaptığı yorumlarla zaman zaman gündeme geliyor.





