James Webb Mars'ı görüntüledi

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NASA'nın geliştirdiği James Webb teleskobu, Kızıl Gezegen Mars'ı fotoğrafladı.



Işığın James Webb teleskobu için yüksek olması nedeniyle 'tam bir gezegen görüntüsü' elde edilemedi.



Mars'ın yalnızca doğu yarım küresi fotoğraflandı.



NASA'nın yayımladığı görüntülerde, gezegenden yansıyan ışık ve toz katmanları gibi özellikler de yer aldı.

Bugüne kadarki en gelişmiş uzay teleskobu olan James Webb, NASA, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı için faaliyet yürütüyor.



Teleskop daha önce de Jüpiter ve Phantom Galaksisinin en net fotoğraflarını çekmişti.