James Webb Uzay Teleskobu, Halka Nebulası'nı görüntüledi

Avrupa Uzay Ajansı tarafından yapılan basın açıklamasında, "Bu şekilde, Halka Bulutsusu gibi bulutsular bir tür astronomik arkeolojiyi ortaya koymaktadır; çünkü gökbilimciler bulutsuyu inceleyerek onu yaratan yıldız hakkında bilgi edinmektedirler" ifadelerini kullandı.

HALKA NEBULASI 1779 YILINDA KEŞFEDİLMİŞTİR



Halka Nebulası 1779 yılında Fransız astronomlar Charles Messier ve Antoine Darquier de Pellepoix tarafından kuyruklu yıldız ararken tesadüfen keşfedilmiştir.

Bu bir gezegenimsi bulutsudur ve ilk araştırmacılar görünüşlerini uzak dünyalarla karıştırdıkları için bu şekilde adlandırılmıştır. Halka Nebulası, yakıtı tükenip yok olmaya yaklaşırken dış katmanlarını döken orta büyüklükte bir yıldızdan oluşmuştur.

