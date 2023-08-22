James Webb Uzay Teleskobu, Halka Nebulası'nı görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Halka Nebulası'nın bugün yayınlanan olağanüstü ayrıntılı görüntülerini yakaladı.
M57 ve NGC 6720 olarak da adlandırılan gaz bulutu, moleküler hidrojen bakımından zengin 20.000 yoğun kürecik içeriyor. Dünya'dan yaklaşık 2,500 ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır.
İlk görüntü Webb Uzay Teleskobu'nun birincil sensörlerinden biri olan NIRCam (Near InfraRed Camera) ile çekildi. Yakın kızılötesi spektrumdaki ışığı tespit etmek üzere tasarlanmış olan bu sensör oldukça detaylı görüntüler yakalayabiliyor. NIRCam aynı zamanda Yaratılış Sütunlarının aynı derecede hipnotize edici güncellenmiş görüntüsünü de çekmiştir.
Öte yandan ikinci görüntü ise JWST'nin MIRI (Mid-InfraRed Instrument) cihazı kullanılarak çekilmiştir. Nebulanın dış kenarının ötesindeki (kabaca) on eşmerkezli yayı daha iyi vurguluyor, muhtemelen merkezi yıldızının yörüngesindeki daha düşük kütleli bir yoldaşla etkileşiminden oluşuyor.
Avrupa Uzay Ajansı tarafından yapılan basın açıklamasında, "Bu şekilde, Halka Bulutsusu gibi bulutsular bir tür astronomik arkeolojiyi ortaya koymaktadır; çünkü gökbilimciler bulutsuyu inceleyerek onu yaratan yıldız hakkında bilgi edinmektedirler" ifadelerini kullandı.
HALKA NEBULASI 1779 YILINDA KEŞFEDİLMİŞTİR
Halka Nebulası 1779 yılında Fransız astronomlar Charles Messier ve Antoine Darquier de Pellepoix tarafından kuyruklu yıldız ararken tesadüfen keşfedilmiştir.
Bu bir gezegenimsi bulutsudur ve ilk araştırmacılar görünüşlerini uzak dünyalarla karıştırdıkları için bu şekilde adlandırılmıştır. Halka Nebulası, yakıtı tükenip yok olmaya yaklaşırken dış katmanlarını döken orta büyüklükte bir yıldızdan oluşmuştur.
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