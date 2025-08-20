James Webb Uzay Teleskobu, Uranüs’te yeni bir uydu keşfetti

Güneş Sistemi’nin yedinci gezegeni Uranüs’ün etrafında daha önce hiç görülmemiş yeni bir uydu keşfedildi.



Bir grup gökbilimci, NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu’nun 2 Şubat’ta görüntülediği yeni uydunun yaklaşık 90 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Bu keşifle birlikte Uranüs’ün bilinen uydu sayısı 29’a yükseldi.



Webb teleskobunun Uranüs gözlemleri, bilim insanlarına bu gizemli gezegen hakkında daha fazla bilgi sağlıyor. SETI Enstitüsü’nden araştırma ekibi üyesi Matthew Tiscareno, “Hiçbir gezegen Uranüs kadar çok sayıda küçük iç uyduya sahip değil” dedi.



EN KÜÇÜK UYDU



Tiscareno, Uranüs’ün uyduları ile soluk halkaları arasındaki karmaşık ilişkilerin, gezegenin evrimsel tarihinin kaotik olabileceğini gösterdiğini vurguladı.



Yeni keşfedilen uydunun bilinen en küçük iç uydudan da küçük ve soluk olduğunu belirten Tiscareno, “Bu da daha keşfedilecek çok daha fazla karmaşıklık olduğuna işaret ediyor” ifadelerini kullandı.



Araştırmacılara göre yeni uydu, gezegenin merkezine yaklaşık 56 bin kilometre uzaklıkta ve neredeyse dairesel bir yörüngede dönüyor. Çapı yaklaşık 10 kilometre olan uydunun özellikleri ise ek gözlemlerle kesinleştirilecek. Keşif henüz hakemli bilimsel incelemelerden geçmedi.



Uranüs’ün bilinen en büyük beş dış uydusu Miranda, Ariel, Umbriel, Titania ve Oberon. Yeni uydu bu beşli grubun yörüngelerinin içinde yer alıyor. NASA’ya göre Uranüs’ün tüm uyduları Shakespeare ve Alexander Pope’un eserlerindeki karakterlerden adını alıyor. Yeni uyduya henüz bir isim verilmedi; isimlendirme süreci Uluslararası Astronomi Birliği tarafından onaylanacak.

VOYAGER 2 BİLE GÖREMEMİŞ



Southwest Araştırma Enstitüsü’nden Maryame El Moutamid, “Bu küçük bir uydu ama önemli bir keşif. Yaklaşık 40 yıl önce Uranüs’ün yanından geçen Voyager 2 bile bunu görememişti” dedi.



Voyager 2 sondası 1986’da Uranüs’ün yanından geçerek insanlığa uzak gezegenin ilk yakın görüntülerini sunmuş, 7 binden fazla fotoğraf çekmiş ve 2 yeni halka ile 11 yeni uydu keşfedilmesini sağlamıştı.



Yeni keşfedilen uydunun çok küçük olması nedeniyle Voyager 2’nin kameraları tarafından görüntülenemediği, ancak Webb teleskobunun yüksek çözünürlüklü cihazlarının Uranüs ve uyduları hakkında daha fazla bilgi sağlayabileceği belirtiliyor.



El Moutamid, “Bu keşif, modern astronominin Voyager 2 gibi görevlerin mirası üzerine nasıl inşa edildiğini gösteriyor. Aradan neredeyse 40 yıl geçti ve James Webb Uzay Teleskobu sınırları daha da ileri taşıyor” dedi.

