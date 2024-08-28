James Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni keşif: 6 yeni "başıboş" gezegen tespit etti

James Webb Uzay Teleskobu 6 yeni "başıboş" gezegen tespit etti.

Kütle çekimiyle bir yıldıza bağlı olmayan, uzayda serbestçe dolanan gezegenler başıboş gezegenler olarak adlandırılır. Bu gezegenler, uzayda yıldızların oluşum sürecine benzer biçimde, gaz ve toz bulutunun zamanla kütle çekimi etkisiyle yoğunlaşması sonucu oluşabilir.



Ancak Dünya'dan bin ışık yılı uzaklıkta bulunan bu yeni keşfedilen başıboş gezegenler sıra dışı çünkü hiçbir zaman bir güneş sistemine ait olmadıkarı belirlendi.

Gökbilimciler bu yeni keşif ile birlikte yıldızların ve gezegenlerin nasıl oluştuğuna dair anlayışlarını yeniden gözden geçireceklerini belirtti.

Sadece kendi gök adamızda bile milyarlarca başıboş gezegen olabileceği düşünen bilim insanları, başıboş gezegenleri keşfetmenin çok zor ama önemli olduğunun altını çiziyor.