James Webb Uzay Teleskobu'nu bekleyen tehlike

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu olası bütçe kesintileri nedeniyle tehdit altında.

Astronomlar, Webb'in beklenenden daha iyi performans gösterdiğini söylüyor, ancak teleskobun operasyonları için ayrılan bütçede yaşanabilecek kesintiler, görevin çıktılarının hızını ve kalitesini tehlikeye atabilir.

SpaceNews’ün haberine göre, bu bütçe açığı görevin etkinliğini 2025 sonbaharı kadar erken bir zamanda azaltabilir.



NASA’nın Webb Teleskobu’nun gelecekteki bütçesi için yaptığı son talep, görevin operasyonel bütçesini yüzde 20 oranında azaltmayı içeriyor.

Bu durum, Webb Teleskobu Misyon Ofisi başkanı Tom Brown’a göre, teleskobun işleyişini ciddi şekilde etkileyebilir.

4 YILDIR GÖREV YAPIYOR



Webb Uzay Teleskobu, bilimsel operasyonlarına Temmuz 2021’de başladı.

Webb, evreni kızılötesi ve yakın kızılötesi dalga boylarında görüntüleyerek, 35 yıllık Hubble Uzay Teleskobu’ndan ayrılıyor.

JAMES WEBB NASIL ÇALIŞIYOR?

Hubble, ultraviyole ile yakın kızılötesi arasında görüntü alırken, Webb, tespit edebileceğimiz en eski ışığı görüntüleyebiliyor.

Bu özellik, teleskobun erken evrene ait bireysel yıldızları ve galaksileri görmesini sağlıyor.



Webb, aynı anda yalnızca bir hedefi gözlemleyebiliyor ve teleskopta kullanılabilir gözlem süresi sınırlı.

Brown’ın bu ay başlarında bir şehir toplantısında paylaştığı bir sunuma göre, Webb’in operasyonel maliyetleri 2011 yılında idealist bir şekilde düşük seviyede belirlenmişti.

Beklenenden daha yüksek enflasyon oranları ve NASA’nın bütçesindeki esneklik eksikliği ile birleşince, Webb, genel finansman sabit kalsa bile bir bütçe açığıyla karşı karşıya kaldı.

"OPERASYONUN TÜM YÖNLERİ ETKİLENECEK"



Brown, "Eğer bütçe kesintileri yürürlüğe girerse, operasyonların tüm yönleri etkilenecektir." dedi.