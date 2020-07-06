Japon şirket evden çalışma modelini kalıcı hale getirdi

Corona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle pek çok uluslararası şirket evden çalışma sistemine geçmiş durumda.

Pek çok ülkede gevşetilen salgın kısıtlamaları sonraki dünya genelinde milyonlarca çalışan ofislere dönmeye başladı.



Ancak bazı şirketler evden çalışma modeli ile devam etmeye kararlı gözüküyor. Bu yönde karar alan şirketler kervanına Japonya merkezli teknoloji şirketi Fujitsu da katıldı.



Fujitsu, COVID-19 salgını sebebiyle bundan böyle evden çalışma modelini kalıcı hale getirme kararı aldığını duyurdu.



Şirketten yapılan açıklamada, 'İş Hayat Değişimi' adını verdiği program ile, ülkedeki 80 bin çalışana evden çalışma imkanı tanınacağı bilgisine yer verildi.



Programla beraber şirket çalışanlarına esnek çalışma saatleri sunulacak ve mümkün olan her koşulda evden çalışmaları teşvik edilecek.

Salgın sebebiyle çalışanlarını evden çalışmaya teşvik eden ING Bank İspanya'da bu uygulamayı kalıcı hale getireceğini duyurmuştu



Geçtiğimiz haftalarda bir başka teknoloji şirketi Facebook ise evden çalışma modelini yıl sonuna kadar uzatma kararı almıştı.



Şirkete yakın kaynaklara göre, şirket pek çok çalışanının bu şekilde çalışmasını kalıcı hale getirmeye hazırlanıyor.