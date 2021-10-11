Japonya tayfunlardan elektrik üretmek istiyor

Hortumlardan çok daha güçlü olan hava olayı tayfunlar Japonya'da mevsimsel olarak görülüyor. Ülkede ilk tayfun araştırma merkezi kuruldu. Japonya tayfunlardaki güçten yenilenebilir enerji üretmek istiyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.10.2021 - 07:56

Japonya tayfunlardan elektrik üretmek istiyor

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Mevsimsel tayfunların yaşandığı 'da ilk tayfun araştırma enstitüsü kuruldu.

Kyodo ajansının ine göre, Tokyo'nun güneydoğusundaki Kanagawa'daki Yokohama Ulusal Üniversitesinde kurulan Tayfun Bilim ve Araştırma Merkezi, hükümete bağlı kurumlar ile özel kuruluşlardan uzman ve akademisyenleri bir araya getirecek.

'da bir ilk olan merkezde, tayfunların verebileceği hasarların tahmini ve alınabilecek önlemlerin çerçevesinin belirlenmesi hedeflenecek.

Merkez, hükümetinin "2050'ye dek sıfır karbon" hedefi doğrultusunda, tayfunlardan, yenilenebilir enerji kaynağı şeklinde yararlanılmasına ilişkin araştırmalara da öncülük edecek.

Güneydoğu etkisi altına alan Chanthu Tayfunu Güneydoğu etkisi altına alan Chanthu Tayfunu

Merkezin Başkanı Yokohama Ulusal Üniversitesinden Meteoroloji Prof. Fudeyasu Hironori, "tayfunların verdiği büyük zarar karşısında yenilgi duygusuna kapıldığını" söyledi.

Fudeyasu, "Birçok araştırmacıyla el ele vererek titiz çalışmalar yürütmeyi ve topluma sonuçlar sunabilmeyi hedefliyoruz. İlerideki ışığı görebiliyorum." dedi.

Kuruluşta, birçok üniversiteden akademisyen, Meteoroloji Araştırma Enstitüsü ve hükümet destekli RIKEN araştırma merkezi ile Kawasaki Heavy Industries ile Deloitte Tohmatsu firmalarından uzmanlar yer alıyor.

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