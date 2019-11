Japonya'da öğrenciler okula gitmedikleri günler robotlarını gönderebiliyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'da başlayan uygulama ile birlikte artık öğrenciler derslere robotlarını gönderebiliyor.

Kasama şehrindeki Tomobe-Higashi okulunda hasta öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için geliştirilen robotik sistem 31 Ekim'de pilot uygulama olarak başladı.

Uygulama doğrultusundan Ori Hime adı verilen robot öğrencilerin yerine derste bulunarak, ders görüntülerini aktarabiliyor.

Masa ya da öğrenci sıralarına uygun olarak tasarlanan robot el sallama, işaret etme ya da alkışlama gibi hareketlere tepki verebiliyor.

So long time no see, it's OryLab! Since CES we've been quite (or very) busy, but we finally launched our product! pic.twitter.com/8sOg8TJOHS