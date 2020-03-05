Japonya'da oyun yatağı üretildi

Her yıl büyüyen oyun sektörü müşterilerine özel pek çok ürünün geliştirildiği milyar dolarlık bir ekosistem.



Oyunculara özel üretilen ürünler kervanına yataklar da dahil oldu. İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Japonya'da oyunculara özel yatak üretildi.



Aynı habere göre, yatak 8 ana parçadan oluşuyor. Bu parçalar arasında yatak masası, kaldırılabilir yatak başlığı, battaniye, sandalye, kulaklık askısı, içecek ve yiyeceklerin konduğu sehpa, ince şişe rafı, uzun bir masa yer alıyor.



Yatağın ayak kısmına denk gelen masaya iki adet monitör, hoparlör seti ve küçük oyun aksesuarları da entegre edilebiliyor.



Söz konusu ürün bu sayede oyun severlerin yerlerinden kalkmadan oyun deneyimi yaşayabileceği iddiası ile satışa sunulmuş durumda.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, oyuncu yatağının tüm parçalardan oluşan versiyonu Japonya'da 113 bin 250 yen (yaklaşık 6 bin 500 TL) fiyat etiketi ile satışa sunuldu.