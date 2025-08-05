Japonya’da robot hayvan çılgınlığı: “4 milyon kişiliği var”

Japonya’da Casio Computer Co. firması tarafından geliştirilen yapay zeka destekli robot Moflin kısa sürede kullanıcıların gözdesi haline geldi.



Tüylü robot evcil hayvan, nasıl “yetiştirildiğine” bağlı olarak kendi kişiliğini ve alışkanlıklarını geliştiriyor.



Casio'nun açıklamasına göre Moflin, 4 milyondan fazla farklı kişilik özelliği sergileyebiliyor. Kendisiyle en sık konuşan kişiyi “sahibi” olarak tanıyor, ilgi ve temasla zaman içinde sahibinin nelerden hoşlandığını öğreniyor.



Okşama, sarılma ve sohbet gibi etkileşimler, Moflin’in hem karakterini şekillendiriyor hem de duygusal tepkiler geliştirmesini sağlıyor.



HEDEF KİTLE KADINLAR



Geliştirme ekibinin lideri olan 42 yaşındaki Erina Ichikawa, ürünün ilk olarak kadınları hedef alarak tasarlandığını belirtti.



“İş veya özel yaşamda zorluk yaşarken bile destek olabilecek bir yoldaş hayal ettik” diyen Ichikawa, projeye bir mühendisin küçük hayvanların sevimliliğini taklit eden bir prototip getirmesiyle hız kazandırıldığını aktardı.



SATIŞ BEKLENTİLERİNİ AŞTI



Moflin, geçen kasım ayında satışa sunuldu ve sadece birkaç ayda 7 bin adetten fazla satarak şirketin beklentilerini aştı. Özellikle 30’larının sonları ile 40’lı yaşlardaki kadınlar arasında popüler olduğu ifade ediliyor.



Ichikawa, bazı kullanıcıların hafta sonları Moflin'lerini gezilere bile götürdüğünü belirtti.



“HER MOFLİN FARKLI”



Moflin robotlarının öne çıkan en önemli özelliği, her birinin benzersiz olması. Şirkete göre tıpkı gerçek hayvanlar gibi farklı duygular, uyku döngüleri ve kişilikler sergiliyorlar.



Strait Times’a konuşan Ichikawa, “İnsanlar, kendi Moflin’lerinin diğerlerinden farklı olduğunu hissedebiliyor. Çünkü her biri büyüyor, gelişiyor ve bireysel bir karakter kazanıyor” ifadelerini kullandı.



Casio’nun tüylü robot evcil hayvanı, teknolojinin yalnızca işlevsellik değil, duygusal bağ kurma kapasitesi sunduğu yeni bir dönemin habercisi olarak niteleniyor.

