Japonya'da sözlü komutla eşya taşıyan ev robotu satışa çıktı

Başkent Tokyo merkezli Japon yapay zeka firması Preferred Robotics üretimi robot, özel tasarım mini tekerlekli servis sehpasının altına giriyor.



Ev içi kullanıma uygun, dikdörtgen şeklindeki Kachaka sözlü komutlar sonrası, sırtladığı sehpa vasıtasıyla eşya getirebiliyor, götürebiliyor.



Robot süpürge büyüklüğündeki cihaz, mobil uygulama yoluyla kaydedilen nesneyi, verilen komutla, ev ya da ofis içinde istenen noktaya taşıyor.



Sensör ve kamera donanımıyla duvarlara ve mobilyalara çarpmayan Kachaka, yükünü istenilen noktaya taşırken ise en iyi rotayı tercih ediyor.

20 KİLOGRAM YÜKÜ TAŞIYABİLİYOR



Merdiven tırmanamayan cihaz 10 kilogram ağırlığında. Sehpası dahil 20 kilograma kadar yükü sırtlayabilen robot, saniyede 80 santimetre hıza çıkabiliyor.



Preferred Robotics, robot cihazın, uzaktan çalışma gibi evde daha fazla zaman geçirilen dönemlerde, rutin işlere harcanan süreyi kısaltacağını tahmin ediyor.



Tanıtım videosunda robotun, yeni uyanana sabah kahvesini, verandadaki misafirlere pişmiş yemekleri, bilgisayar gibi ofis eşyalarını salona taşıdığı görülüyor.



İki veya üç katlı iki ayrı servis sehpası ile piyasaya sürülen "Kachaka" robotu ilk olarak, 251 bin 800 yenlik (1800 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.



Müşteriler, cihazın kullanımı için üretilen mobil uygulamaya da aylık 980 yen (yaklaşık 7 dolar) ödeyecek.



2014'te kurulan Tokyo merkezli Preferred Robotics, Japonya'da piyasa değeri 1 milyar doları aşan az sayıdaki "unicorn teşebbüslerden" biri olarak tanınıyor.