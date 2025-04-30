Japonya'da tıp sınavını başarıyla geçen yapay zeka geliştirildi

EN YÜKSEK PUANLARDAN BİRİNE ULAŞTI

Sistem 700 bini aşkın lisanslı tıbbi makale, yaygın tıbbi internet sitelerinden 16 milyon belge ile ders kitapları dahil kapsamlı bir veri seti kullanılarak eğitildi. Ulusal tıbbi lisanslama sınavında 'başarı eşiğini aşabilen' sistem, küresel bazda geliştirilen LLM modelleri arasında da en yüksek puanlardan birine ulaştı.

