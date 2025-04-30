Japonya'da tıp sınavını başarıyla geçen yapay zeka geliştirildi

Japon araştırmacılar, ulusal tıbbi lisanslama sınavını başarıyla geçebilen üretken bir yapay zeka sistemi geliştirdi.

Japonya'da tıp sınavını başarıyla geçen yapay zeka geliştirildi

Hükümete bağlı Ulusal Bilişim Enstitüsü (NII) liderliğindeki araştırmacılar, 'Büyük Dil Modeli' (LLM) sınıfı sistemi oluşturdu.

Japonya'da tıp sınavını başarıyla geçen yapay zeka geliştirildi - 1

EN YÜKSEK PUANLARDAN BİRİNE ULAŞTI

Sistem 700 bini aşkın lisanslı tıbbi makale, yaygın tıbbi internet sitelerinden 16 milyon belge ile ders kitapları dahil kapsamlı bir veri seti kullanılarak eğitildi. Ulusal tıbbi lisanslama sınavında 'başarı eşiğini aşabilen' sistem, küresel bazda geliştirilen LLM modelleri arasında da en yüksek puanlardan birine ulaştı.

Japonya'da tıp sınavını başarıyla geçen yapay zeka geliştirildi - 2

OPERASYONEL VERİMLİLİĞİ ARTIRMASI HEDEFLENİYOR

Üniversite, araştırma enstitüsü ve özel şirketler dahil yaklaşık 40 kuruluşun iş birliğiyle üretilen sisteminin ön muayene sonuçları doğrultusunda olası teşhisler önerebildiği bildirildi. NII projesi çerçevesinde yeni sistemin klinik tedaviyi desteklemek, operasyonel verimliliği artırmak için kullanılması planlanıyor.

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