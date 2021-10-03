Japonya'da yabancı işçilere özel mobil uygulama

Japonya'da 200'den fazla firma ve kuruluşun, "yabancı işçilerin insan haklarını korumak" amacıyla ortak akıllı telefon uygulaması geliştireceği bildirildi.

Anadolu Ajansı 03.10.2021 - 08:52

Japonya'da yabancı işçilere özel mobil uygulama

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Yabancı işçilere yönelik usandırma, taciz ve aşırı mesai şikayetlerinin soruşturulmasına yönelik ülke dışından gelen çağrılar üzerine Japonya'da hareket geçildi.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) liderliğinde ulusal ve uluslararası firmalar insan haklarını korumak için ortak akıllı telefon uygulaması geliştirecek.

Uygulama, yabancı işçilerin, bünyelerinde çalıştığı firmalarının haberi olmadan, üçüncü taraflarla iletişim kurmalarını sağlayacak.

Projenin sekretaryasında insan hakları kuruluşları da görev üstlenecek.

BİRÇOK DİLDE FAYDALI BİLGİ PAYLAŞILACAK

Yabancı işçiler, sekretaryaya iş yerlerindeki "insan hakları" problemlerini doğrudan aktarabilecek.

Toyota Motor, Aeon Co. SoftBank Group, Ajinomoto gibi sektörlerinin devleri dahil 200'den fazla firma ortak projede yer alacak.

JICA yetkilisi, uygulama vasıtasıyla "Japonya'daki yaşam üzerine birçok dilde faydalı bilgileri de paylaşacaklarını" söyledi.

Kyodo, Japonya'da yabancı işçi sayısının, 2015 yılına kıyasla iki katına çıkarak, geçen yıl 1,72 milyona yükseldiğini aktardı.

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