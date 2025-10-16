Japonya'da yapay zeka ile deepfake içerik suçuna gözaltı

Japonya'da 31 yaşındaki Hiroya Yokoi, yapay zeka kullanarak kadın ünlülere ait sahte (deepfake) müstehcen görüntüler ürettiği ve bunları internette paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.



Yomiuri Shimbun gazetesinin haberine göre bu operasyon, Japonya'da kamuya mal olmuş kişilere ait cinsel içerikli sahte görüntü üretilmesi konusunda ilk gözaltı oldu.



“OKUL HARCIMI ÇIKARMAK İÇİN YAPTIM”



Tokyo Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akita kentinde yaşayan Yokoi, sahte görüntüleri ek gelir elde etmek amacıyla oluşturduğunu itiraf etti.



Yokoi, bu parayı mutfak masraflarını karşılamak ve okul harcını ödemek için kullandığını söyledi.



20 BİN GÖRÜNTÜ ÜRETTİ



The Japan Times gazetesinin aktardığına göre soruşturma ekibi, Yokoi'nin geçen yıl ekim ayından bu yıl eylüle kadar 262 kadına ait yaklaşık 20 bin müstehcen görüntü ürettiğini tespit etti.



Şüphelinin bu yolla yaklaşık 1,2 milyon yen (yaklaşık 330 bin Türk Lirası) gelir elde ettiği belirlendi.



Ayrıca Yokoi'nin, 7 Ocak ile 2 Haziran arasında üç kadın oyuncunun sahte cinsel içerikli görüntülerini internette yayımladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.



Polis, şüphelinin bu işlemleri ücretsiz bir üretken yapay zeka yazılımı kullanarak yaptığını açıkladı.



Yokoi'nin, süreci internetteki makaleler ve eğitim videolarından öğrendiği, ünlülerin fotoğraflarını programa yükleyerek sahte görüntüler oluşturduğu kaydedildi.



ÖZEL SİPARİŞ BİLE ALMIŞ



Edinilen bilgiye göre üretilen görüntüler, aylık abonelikle erişilen çevrimiçi bir platformda paylaşılıyordu.



Platformda üyeler, belirli bir ücret ödeyerek sahte içerikleri görüntülerken, “premium” üyelik planına sahip olanlar istedikleri ünlülerin ve pozların siparişini verebiliyordu.



Öte yandan yetkililer, yapay zeka ile üretilen cinsel içerikli sahte görüntülerin Japonya’da giderek artan bir toplumsal endişeye yol açtığını belirtti.



Japon Ulusal Polis Teşkilatının verilerine göre, geçen yıl ülke genelinde 100’den fazla cinsel içerikli sahte görüntü vakası tespit edildi.



Bunların 17’sinde üretken yapay zekanın kullanıldığı, çoğunun ise sınıf arkadaşları tarafından oluşturulan sahte fotoğraflardan kaynaklandığı bilgisi paylaşıldı.



Hiiragi Net adlı özel bir internet denetim grubunun başkanı Sumire Nagamori, "Böyle bir suçtan kendini korumanın neredeyse hiçbir yolu yok. Cinsiyet veya yaş fark etmeksizin herkes mağdur olabilir" değerlendirmesini yaptı.

