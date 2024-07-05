Japonya'da yeni teknoloji: Tren yollarının bakımında insansı robotlar

Japonya'da bir demiryolu şirketi bakım çalışmalarında insansı robot kullanmaya başladı. Teknoloji sayesinde nüfusu hızla yaşlanan ülkedeki iş gücü sorununun çözülmesi hedefleniyor.

Japonya'da yeni teknoloji: Tren yollarının bakımında insansı robotlar

Tokyo'da bir demiryolu şirketi yollarının bakım çalışması için insansı robot kullanmaya başladı.

Kamyon üzerindeki bir vince bağlı robot uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor.

40 kilograma kadar yük kaldırabilen 12 metrelik robot ayrıca bir ressam gibi fırça tutabiliyor ya da elektrikili testere kullanabiliyor.

Robot şimdilik sadece ağaçları budamak ve metal aksamı boyamakta kullanılıyor.

İŞÇİ PROBLEMİNE ÇÖZÜM 

Şirket yetkilileri gelecekte tüm bakım faaliyetleri için robotları kullanmayı hedeflediklerini söylüyor.

Bu sayede elektrik çarpması gibi iş kazalarının önlenebileceği ifade ediliyor.

Robotun, nüfusu yaşlanan ’daki işgücü problemine de çözüm getirebileceği belirtiliyor.

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