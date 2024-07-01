Japonya'dan yeni uydu: DAICHI-4  yörüngeye gönderildi

Japonya'nın DAICHI-4 gözlem uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye gönderdiği bildirildi.

JAXA’dan yapılan açıklamada, uyduyu taşıyan H3 roketinin yerel saatle 12.06’da Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatıldığı kaydedildi.

Fırlatmadan yaklaşık 17 dakika sonra alçak Dünya yörüngesine yerleştiği açıklanan uydunun, afetlerden etkilenen bölgeleri gözlemlemek ve volkanik faaliyetleri ya da depremlerin neden olduğu zemin dönüşümlerini izlemek için kullanılacağı belirtildi.

“Gelişmiş Arazi Gözlem Uydusu-4” (ALOS-4) adıyla da anılan uydunun barındırdığı ileri radar teknolojisi sayesinde kötü hava şartlarında ve geceleri dahi yüksek kaliteli görüntüler elde edebildiği açıklandı.