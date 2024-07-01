Japonya'dan yeni uydu: DAICHI-4  yörüngeye gönderildi

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), DAICHI-4 gözlem uydusunu taşıyan H3 roketini sorunsuz bir şekilde fırlattığını duyurdu. Geçen yıl mart ayındaki ilk fırlatmanın başarısız olmasının ardından bu yıl şubat ayında ikinci fırlatma yapılmış ve başarıyla sonuçlanmıştı.

Japonya'dan yeni uydu: DAICHI-4  yörüngeye gönderildi

'nın DAICHI-4 gözlem uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye gönderdiği bildirildi.

JAXA’dan yapılan açıklamada, uyduyu taşıyan H3 roketinin yerel saatle 12.06’da Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Merkezi'nden fırlatıldığı kaydedildi.

Fırlatmadan yaklaşık 17 dakika sonra alçak Dünya yörüngesine yerleştiği açıklanan uydunun, afetlerden etkilenen bölgeleri gözlemlemek ve volkanik faaliyetleri ya da depremlerin neden olduğu zemin dönüşümlerini izlemek için kullanılacağı belirtildi.

“Gelişmiş Arazi Gözlem Uydusu-4” (ALOS-4) adıyla da anılan uydunun barındırdığı ileri radar teknolojisi sayesinde kötü hava şartlarında ve geceleri dahi yüksek kaliteli görüntüler elde edebildiği açıklandı.

Japonya'dan yeni uydu: DAICHI-4  yörüngeye gönderildi - 1

İLK FIRLATMA BAŞARISIZ OLMUŞTU 

JAXA ve Mitsubishi tarafından ortaklaşa geliştirilen H3 roketinin ilk fırlatma denemesi geçen yılın Mart ayında yapılmış, ancak motor arızası nedeniyle deneme başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Rokete, fırlatmadan kısa süre sonra kendini imha talimatı verilmişti. H3 roketinin geliştirilmiş ateşleme sistemine sahip bir versiyonunun kullanıldığı ikinci fırlatma ise geçtiğimiz Şubat ayında başarılı bir şekilde tamamlanmıştı. Fırlatılan roketin yörüngeye bir yapay uydu ile iki işlevsel mikro uydu taşıdığı bildirilmişti.

Japonya'dan yeni uydu: DAICHI-4  yörüngeye gönderildi - 2

REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK İÇİN GELİŞTİRİLDİ 

İlk etapta 2020'de fırlatılması planlanan ancak motor tasarımındaki bir değişiklik nedeniyle fırlatılışı geciken H3 roketinin ’nın son amiral gemisi taşıyıcı roketi H2A'nın halefi olarak geliştirildiği biliniyor. Uzaya yaklaşık 1.3 kat daha fazla yük taşımak üzere tasarlanan ve fırlatma maliyetini yarı yarıya düşüren H3'ün, denizaşırı kuruluşlar için uzaya uydu gönderme de dahil olmak üzere geniş bir ticari talep yelpazesi oluşturacağı öngörülüyor. taşımacılığında yurtdışı ile rekabet edebilmek amacıyla geliştirilen H3 roketi sıvı yakıt teknolojisinden güç alıyor.

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